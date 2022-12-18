ЗСУ відбили атаки біля 15 населених пунктів — Генштаб

Українські військові 17 грудня успішно відбили атаки російських окупантів у районах понад п'ятнадцяти населених пунктів Донбасу. Серед них — Стельмахівка та Серебрянське лісництво Луганської області та Верхньокам'янське, Виїмка, Веселе, Бахмут, Кліщіївка, Опитне, Першотравневе, Невельське та Красногорівка Донецької області. Про це повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні бойових дій за минулу добу.



Українські підрозділи ракетних військ та артилерії за минулу добу вразили 8 районів зосередження особового складу, 2 пункти управління та 4 склади боєприпасів російських окупантів. Противник завдав 5 ракетних ударів, а також здійснив 42 обстріли з реактивних систем залпового вогню.



На Сіверському та Слобожанському напрямках супротивник обстріляв райони населених пунктів Середина-Буда та Волківка Сумської області та Стрілечтя, Глибоке, Стариця, Вовчанськ, Волохівка, Чавунівка, Новомлинськ та Дворічна — Харківській.



На Куп'янському напрямку вогневу поразку зазнали райони Берестового, Ягідного, Котлярівки та Крохмального Харківської області та Новоселівського та Стельмахівки на Луганщині.



На Лиманському напрямку противник обстріляв Макіївку, Майданчик та Червонопопівку Луганської області.



На Бахмутському та Авдіївському напрямах під вогонь противника потрапили райони понад п'ятнадцять населених пунктів. Зокрема це Верхньокам'янське, Спірне, Білогорівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Часов Яр, Опитне, Мар'їнка та Новомихайлівка Донецької області.



На Новопавлівському напрямку противник активних дій не провадив. Для уточнення положення українських військ задіяв БПЛА у районі населеного пункту Шевченкове.



На Запорізькому та Херсонському напрямках противник обстріляв із танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії 24 населені пункти. Серед них — Білогір'я, Новоданилівка, Оріхів, Степове, Плавні на Запоріжжі та Козацьке, Тягинка, Микільське, Херсон та Дніпровське Херсонської області.



Підтверджено вогневу поразку підрозділами Сил оборони 16 грудня кількох районів зосередження живої сили та військової техніки окупантів, а також двох складів боєприпасів у Запорізькій області. Втрати особового складу противника становили понад 150 поранених військовослужбовців, знищено 10 одиниць військової техніки різного типу. Інформація про ліквідованих загарбників уточнюється.