Окупанти опублікували список квартир у Сєвєродонецьку під розкриття та заселення

У Сєвєродонецьку окупанти продовжують зламувати житло жителів, які виїхали з міста.



Як повідомляє «адміністрація» при угрупованні «ЛНР», планується розкриття квартир за низкою адрес. Власникам пропонують з'явитися в «адміністрацію» й дати згоду на вселення в їхні житлові приміщення або підписати відмову. У списку — квартири на вулицях Велесова, Гагаріна, Донецькій, Космонавтів, Новікова, Курчатова, на проспекті Гвардійському.



Це четверта частина переліку житла, яке окупанти відбирають у власників. Попереднього разу, у третій частині, були вказані квартири по проспекту Гвардійському, по вулиці Гагаріна. Той список було опубліковано на початку грудня.