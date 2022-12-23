Глава Святогорской громады сообщил, сколько людей остались без жилья

В Святогорской громаде сейчас проживают до 2,2 тысячи человек. Об этом на брифинге рассказал глава Святогорской громады, начальник городской военной администрации Владимир Рыбалкин.



По его словам, до полномасштабного вторжения РФ в Украину в Святогорской громаде проживало 9038 человек.



«Сегодня в деоккупированном Святогорске проживают примерно 640 людей. Оккупацию прошли примерно 550, и где-то около 100 человек вернулись. По громаде это 2-2,2 тысячи людей», — уточнил Рыбалкин.



Он добавил, что люди массово возвращаются в села громады, в дома с печным отоплением.



Кроме того, есть люди, дома которых невозможно отремонтировать после обстрелов. По данным администрации, 69 человек написали заявления на заселение в объект временного проживания, так как их жилье разрушено и непригодно для жизни. Но находятся в пункте временного проживания только около 40 человек.



«Там постоянно есть свет, вода и бесплатное питание», — сообщил глава Святогорской громады.



По его словам, так как многие жители эвакуировались, и доступа к их домам для оценки повреждений нет, то точный объем разрушений в громаде пока еще не установлен.