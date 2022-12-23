Очільник Святогірської громади повідомив, скільки людей залишилися без житла

У Святогірській громаді зараз проживає до 2,2 тисячі осіб. Про це на брифінгу розповів очільник Святогірської громади, начальник міської військової адміністрації Володимир Рибалкін.



За його словами, до повномасштабного вторгнення РФ в Україну у Святогірській громаді проживало 9038 осіб.



«Сьогодні в деокупованому Святогірську проживають приблизно 640 людей. Окупацію пройшли приблизно 550, і десь близько 100 людей повернулися. По громаді це 2-2,2 тисячі людей», — уточнив Рибалкін.



Він додав, що люди масово повертаються в села громади, в будинки з пічним опаленням.



Крім того, є люди, будинки яких неможливо відремонтувати після обстрілів. За даними адміністрації, 69 осіб написали заяви на заселення в об'єкт тимчасового проживання, оскільки їхнє житло зруйноване й непридатне для життя. Але перебувають у пункті тимчасового проживання тільки близько 40 осіб.



«Там постійно є світло, вода та безплатне харчування», — повідомив очільник Святогірської громади.



За його словами, оскільки багато жителів евакуювалися, і доступу до їхніх домівок для оцінки пошкоджень немає, то точний обсяг руйнувань у громаді поки що не встановлено.