В Святогорске восстановят мост через Северский Донец: Как он выглядит сегодня

Святогорск. Фото: ОП

В Святогорске Донецкой области полностью разрушен мост. Его планируют восстановить. Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.



«Мост через Северский Донец, ведущий из города в село Татьяновка и Святогорскую Лавру. Он полностью разрушен в результате боевых действий. Уже проведено специальное обследование. Вывод: нужна реконструкция. Сейчас ведутся работы по разработке проектной документации. В планах областной власти — начать реконструкцию весной 2023 года», — отметил Тимошенко.



По его словам, сейчас здесь обустроен временный объезд.



«Важно восстановить нашу инфраструктуру, чтобы люди могли свободно передвигаться между населенными пунктами. Конечно, все работы будут проводиться с учетом ситуации с безопасностью», — подчеркнул замглавы ОП.

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