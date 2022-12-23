Связь, медпомощь, свет: После деоккупации в Святогорске налаживают мирную жизнь

После деоккупации Святогорска 12 сентября город и вся громада постепенно возвращаются к мирной жизни, проводятся восстановительные работы. Об этом на брифинге рассказал глава Святогорской громады, начальник городской военной администрации Владимир Рыбалкин.



По его словам, За это время удалось наладить мобильную связь, работу социальных служб. Работают предприниматели: в сфере продажи продуктов, стройматериалов, также функционирует хлебопекарня.



«Благодаря международным волонтерским организациям налажено оказание медицинской помощи. Свет у нас есть, интернет у нас появился. То есть мы возвращаемся к мирной жизни», — сказал Рыбалкин.



Он уточнил, что громада со светом — на 80%, есть села, где восстановлено 100%. Также Рыбалкин отметил, что восстанавливаются объекты критической инфраструктуры. В частности, готовятся документы по восстановлению пешеходного моста через реку Северский Донец.



«Касательно воды вопрос сложный, так как разбиты все мощности насосных станций и линии электросетей, которые вели в село Сидорово», — проинформировал начальник ГВА.

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