Менее 2% от необходимого: Оккупанты построили в Мариуполе 22 многоэтажки, а разрушили — 1,5 тысячи

В захваченном войсками РФ Мариуполе построено 22 новых дома. Об этом заявил «первый зампредседателя правительства ДНР» Евгений Солнцев, передает сепаратистский сайт «ДАН».



По его словам, в строительстве новых домов задействованы более 33 тысяч специалистов и 1529 единиц техники.



«Привлечение такого количества человеческих и технических ресурсов позволило построить в Мариуполе 22 новых дома на 1520 квартир», — заявил Солнцев.



При этом российская армия уничтожила в Мариуполе 1368 многоэтажек. Их уже не восстановить, сообщил мэр города Вадим Бойченко.



Таким образом, 22 новых дома — это менее 2% от необходимого количества жилья.

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