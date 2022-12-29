Менее 2% от необходимого: Оккупанты построили в Мариуполе 22 многоэтажки, а разрушили — 1,5 тысячи

В захваченном войсками РФ Мариуполе построено 22 новых дома. Об этом заявил «первый зампредседателя правительства ДНР» Евгений Солнцев, передает сепаратистский сайт «ДАН».
По его словам, в строительстве новых домов задействованы более 33 тысяч специалистов и 1529 единиц техники.
«Привлечение такого количества человеческих и технических ресурсов позволило построить в Мариуполе 22 новых дома на 1520 квартир», — заявил Солнцев.
При этом российская армия уничтожила в Мариуполе 1368 многоэтажек. Их уже не восстановить, сообщил мэр города Вадим Бойченко.
Таким образом, 22 новых дома — это менее 2% от необходимого количества жилья.
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