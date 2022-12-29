Менше 2% від необхідного: Окупанти побудували в Маріуполі 22 багатоповерхівки, а зруйнували — 1,5 тисячі

У захопленому військами РФ Маріуполі зведено 22 нових будинки. Про це заявив «перший заступник очільника уряду ДНР» Євген Солнцев, передає сепаратистський сайт «ДАН».



За його словами, до зведення нових будинків залучили понад 33 тисячі фахівців і 1529 одиниць техніки.



«Залучення такої кількості людських і технічних ресурсів дало змогу побудувати в Маріуполі 22 нових будинки на 1520 квартир», — заявив Солнцев.



При цьому російська армія знищила в Маріуполі 1368 багатоповерхівок. Їх уже не відновити, повідомив мер міста Вадим Бойченко.



Таким чином, 22 нові будинки — це менше ніж 2% від необхідної кількості житла.

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