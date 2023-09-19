В Донецкой области погибло двое людей из-за обстрелов россиян

За прошедшие сутки, 18 сентября, россияне убили двух жителей Донбасса: в Северном и Авдеевке. Про это в Facebook написал и.о. начальника Донецкой областной военной администрации Игорь Мороз.

Количество пострадавших от российских обстрелов в Донецкой области. Фото: Facebook



Еще четыре человека в области за сутки получили ранения. В настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.



Глава городской военной администрации Славянска Вадим Лях также прокомментировал обстрел армии РФ.



«Неспокойной была ночь, четыре прилета, район Лиманы. К счастью без жертв», — заявил городской глава в видеообращении.



По официальным подсчетам, с момента полномасштабного вторжения погибло 1711 человек и 4141 ранено, без подсчета точного количества жертв в Мариуполе и Волновахе.

Ранее в результате атаки российских беспилотников, сегодня 19 сентября, на территории Львова случилось возгорание на промышленном складе.