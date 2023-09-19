На Донеччині загинуло двоє людей через обстріл росіян

Минулої доби, 18 вересня, росіяни вбили двох жителів Донбасу: у Північному та Авдіївці. Про це у Facebook написав в.о. начальника Донецької обласної військової адміністрації Ігоря Мороза.

Кількість постраждалих від російських обстрілів на Донеччині. Фото: Facebook



Ще чотири особи в області за добу отримали поранення. Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.



Глава міської військової адміністрації Слов'янська Вадим Лях також прокоментував обстріл армії РФ.



«Неспокійною була ніч, чотири прильоти, район Лимани. На щастя без жертв», - заявив міський голова у відеозверненні.



За офіційними підрахунками, з моменту повномасштабного вторгнення загинуло 1711 осіб та 4141 поранено, без підрахунку точної кількості жертв у Маріуполі та Волновасі.

Раніше внаслідок атаки російських безпілотників, сьогодні 19 вересня, на території Львова сталася пожежа на промисловому складі.