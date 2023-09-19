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Российские БПЛА атаковали Львов: ударили по промышленному складу, два человека пострадало

19 сентября 2023, 08:05

Российские БПЛА атаковали Львов: ударили по промышленному складу, два человека пострадало

В результате атаки российских беспилотников, сегодня 19 сентября, на территории Львова случилось возгорание на промышленном складе. Об этом заявил мэр города Андрей Садовый. 

По словам главы города, последствия удара принялись устранять городские службы.

«В результате атаки горит крыша промышленного склада в одном из районов Львова. Пока известно об одном пострадавшем. Информация уточняется. На складе из-под обломков достали мужчину. Оперативные работы продолжаются, то есть пока известно об одном человеке, пострадавшем в результате атаки», — написал Андрей Садовый в своем телеграме.

Пострадавшим, которого достали из-под завалов на складе во Львове, оказался парень 26 лет. У него открытый перелом конечности и в больнице и ему оказывают всю необходимую помощь. 

Мэр также добавил, что движение транспорта по ул. Городоцкой от перекрестка с ул. Патона к кольцу в обе стороны перекрыта. Здесь работает спецтехника и все подходящие службы. 

Напомним, оккупанты вечером, 18 сентября, обстреляли Херсон.

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