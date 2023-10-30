Біля орала завжди має стояти гарно змащений кулемет — Данілов

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що українців не варто лякати, наприклад, результатами виборів у Словаччині, антиукраїнською позицією угорської влади, конфліктом на Близькому Сході чи виборами у США. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.



Він переконаний, що війна — найважче випробування, яке тільки може випасти на долю будь-якого народу, а історія таким жорстоким чином підтверджує життєздатність та право на існування.



«За десятиліття світу, стрімке поширення ідей свободи та прогресу, здавалося, що правила змінилися. Але світ, і його частина, що зробила крок у майбутнє – помилялася, забувши про тих, хто застряг у минулому», — зазначив секретар РНБО.



За його словами, протистояння двох систем: тих, хто перековував мечі на орала, та іншої, яка штампувала кувалди, було лише питанням часу.



Він також процитував американського історика та письменника, професора Єльського університету Тімоті Снайдера, який наголосив, що Україна знаходиться в абсолютному центрі багатьох подій, які вважаються основними.



«Перша та друга світові війни, сталінський терор, Голокост, розпад радянського союзу. Чи слід після цього дивуватися, чому активна фаза війни 24 лютого 2022 року як найважливіша подія століття розгорнулася саме на українських полях? Де ще могла закінчитись російська імперська історія? Лише там, де починалася. Українська місія – виправлення історичних помилок», - процитував Снайдера Данілов.



Секретар РНБО додав, настав час нагадати різного роду диктаторам і любителям насильства, що не варто плутати гуманізм зі слабкістю, що Захід не купив своєї свободи й не отримав її з неба, а завоював силою зброї та силою слова, якщо слова не було почуто.



«І головне, про наші уроки, про те, що демократія та свобода мають бути з кулаками та зубами, а біля орала завжди має стояти добре змащений кулемет», — написав Олексій Данилов.



Раніше Секретар РНБО заявив, що Україна частково перенесла виробництво своїх ракет за межі країни.