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Украина и США намерены совместно производить системы ПВО и боеприпасы

07 декабря 2023, 08:30

Украина и США намерены совместно производить системы ПВО и боеприпасы

США и Украина планируют наладить совместное производство оружия для нужд ВСУ. Об этом говорится в заявлении Белого дома по итогам состоявшегося в Вашингтоне первого дня украинско-американской конференции оборонных индустрий.

Отмечается, что США и Украина подписали Заявление о намерениях совместного производства и обмена техническими данными, которые будут работать для удовлетворения неотложных оперативных потребностей Вооруженных сил Украины.

Анонсированное совместное производство коснется сферы систем противовоздушной обороны, ремонтно-технического обеспечения и производства критических боеприпасов.

В Белом доме считают, что это усилит сотрудничество между Соединенными Штатами и Украиной и будет способствовать более быстрому прохождению инвестиционных соглашений через системы.

«Сегодня, в День Вооруженных сил Украины, правительство Соединенных Штатов провело первый день американо-украинской конференции оборонно-промышленной базы в Министерстве торговли в Вашингтоне, округ Колумбия. Конференция собрала около 350 представителей промышленности и правительства США, Украины и Европы, чтобы сосредоточиться на значительном увеличении производства оружия для поддержки борьбы Украины за свободу против российской агрессии и укрепления долгосрочной самообороны Украины», — говорится в заявлении Белого дома.

В Вашингтоне также отметили, что правительства США и Украины вместе стремятся развивать прочную украинскую оборонно-промышленную базу, которая сама себя обеспечивала бы и способствовала долгосрочной безопасности и экономическому успеху Украины.

Первоначальные результаты конференции были сосредоточены на первых шагах: институционализации отношений и диалоге между промышленностью и государственными партнерами.

Напомним, ранее президент Джозеф Байден заявил, что неспособность поддержать Украину противоречит интересам США.

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