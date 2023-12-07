Україна та США мають намір спільно виробляти системи ППО та боєприпаси

США та Україна планують налагодити спільне виробництво зброї для потреб ЗСУ. Про це йдеться в заяві Білого дому за підсумками першого дня українсько-американської конференції оборонних індустрій, що відбувся у Вашингтоні.

Зазначається, що США та Україна підписали Заяву про наміри спільного виробництва та обміну технічними даними, які працюватимуть для задоволення невідкладних оперативних потреб Збройних сил України.

Анонсоване спільне виробництво торкнеться сфери систем протиповітряної оборони, ремонтно-технічного забезпечення та критичних боєприпасів.

У Білому домі вважають, що це посилить співпрацю між Сполученими Штатами та Україною та сприятиме швидшому проходженню інвестиційних угод через системи.

«Сьогодні, у День Збройних сил України, уряд Сполучених Штатів провів перший день американсько-української конференції оборонно-промислової бази у Міністерстві торгівлі у Вашингтоні, округ Колумбія. Конференція зібрала близько 350 представників промисловості та уряду США, України та Європи, щоб зосередитись на значному збільшенні виробництва зброї для підтримки боротьби України за свободу проти російської агресії та зміцнення довгострокової самооборони України», — йдеться у заяві Білого дому.

У Вашингтоні також зазначили, що уряди США та України разом прагнуть розвивати міцну українську оборонно-промислову базу, яка б сама себе забезпечувала і сприяла довгостроковій безпеці та економічному успіху України.

Початкові результати конференції були зосереджені на перших кроках: інституціоналізація відносин та діалог між промисловістю та державними партнерами.

Нагадаємо, раніше президент Джозеф Байден заявив , що нездатність підтримати Україну суперечить інтересам США.