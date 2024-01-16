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США хочуть переконати Зеленського змінити стратегію війни в Україні — Bloomberg

16 січня 2024, 10:45

США хочуть переконати Зеленського змінити стратегію війни в Україні — Bloomberg

На Світовому економічному форумі в Давосі США змушуватимуть Україну перейти від наступу до оборони. Цю розмову з президентом України Володимиром Зеленським проведе радник США з національної безпеки Джейк Салліван. Про це повідомило американське видання Bloomberg.

Зазначається, що у Білому домі хочуть, щоб Україна змінила стратегію боротьби з російськими окупантами.

«Зеленський розуміє, чому це має сенс, хоч він не хоче це чути чи говорити про це публічно. Тому він повинен сказати Саллівану відповісти Байдену — і нагадати Конгресу США, — що Україна може грати у належній обороні, лише якщо США та їхні союзники гарантують, що вона має необхідні кошти», — пише видання.

Також Bloomberg зазначає, що задля підтримки морального духу в Україні, де повномасштабна війна триває вже два роки, Зеленський вважає, що йому треба продовжувати заперечувати, що війна зараз зайшла в глухий кут, як нещодавно зізнався головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

«Контрнаступ України провалився (що розчарувало Вашингтон, який закликав Київ прийняти іншу тактику). Росіяни надто добре окопалися, а українці втратили забагато солдатів і витратили забагато боєприпасів, особливо для протиповітряної оборони від невтомних російських ракетних обстрілів. Напад завжди важчий за захист, але для України зараз про це не може бути й мови», — пише видання.

Зазначається, що Путін також зрозумів тактичні переваги оборони і чекає виборів у США у листопаді 2024 року, сподіваючись, що Дональд Трамп повернеться до Білого дому, і вони укладуть угоду. Також у РФ промисловість перейшла на «військові рейки», а 8% ВВП на армію в РФ перевищить соціальні витрати, тоді як Україна має менше ресурсів, а ентузіазм західних партнерів спадає.

«Шокуюче в цьому сенсі те, наскільки сильно Захід уже зрадив Київ», — констатує Bloomberg.

У статті наголошується, що у розмові Зеленський та Салліван дійдуть згоди, що продовження наступу не має сенсу.

«Отже, Зеленський повинен сказати Саллівану те, що обидва вони вже знають: звичайно, ми припинимо їздити на наших танках Abrams, Leopard і Challenger по бруду і траншеям, поки росіяни сиплять безпілотниками зверху. Ми припинимо це, тому що це не має сенсу. Натомість ми спробуємо втримати те, що в нас ще є, навіть якщо наші співвітчизники в окупованій частині України гадатимуть, що ми кидаємо їх на розтерзання російським панам», — пише видання.

На момент публікації в Офісі президента не коментували новий матеріал Bloomberg.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Росія готує судовий позов, щоб перешкодити будь-яким спробам США чи Європи конфіскувати частину заморожених активів Банку Росії у розмірі $300 млрд на користь України.

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