Військові показали, як будують фортифікаційні споруди у Донецькій області

Будівництво оборонних рубежів у Донецькій області. Фото: Олена Худякова

У МОУ продемонстрували будівництво фортифікаційних рубежів на Донеччині, інформує «АрміяInform». Це взводний опорний пункт на рубежі оборони операційної зони одного з оперативно-тактичних угруповань.



Тут працюють лише військові — надто близько до лінії зіткнення, і саме військові краще розуміють вимоги та особливості бойової роботи. Тому такі опорні пункти будують інженерні частини.



Враховуючи характер та реалії сучасної війни, траншеї роблять ширше і вище, щоб можна було спокійно розминутися у спорядженні, пронести пораненого на ношах.



На запитання журналістів, як змінилися норми будівництва подібних укріплень, офіцер інженерних військ Леонід каже: «Якщо за часів Другої світової були норми глибини й ширини траншей — 1.5 метри на 80 сантиметрів, то зараз ми робимо глибину 2 метри, близько 1 метра ширину. І зверху насипається ще півметровий бруствер. Водночас ширше робити не можна, бо окопи стануть вразливіші до обстрілів. У будівництві використовуємо геотекстиль, сітку, дошку, бруси».

Будівництво оборонних рубежів у Донецькій області. Фото: Олена Худякова

Через те, що траншея йде зигзагом, кути укріплюються додатковими стовпцями, розпорками. Вогневі ячейки обшиті деревʼяною дошкою.



Висота перекритої ділянки приблизно 2 метри 30 сантиметрів. Є потужний каркас, поперечні повздовжні балки, перекриття — два накати: накат — півметра землі, другий накат — так само.

Будівництво оборонних рубежів у Донецькій області. Фото: Олена Худякова

В разі обстрілу можна швидко перейти в такі зони з вогневих ячейок. На кожному вході-виході копається колодязь для збору води, щоб вона не затікала у перекриту ділянку.

Будівництво оборонних рубежів у Донецькій області. Фото: Олена Худякова

«Плюс роботи з деревом — швидкість, мінус — недовговічність (потребує ремонту через 2 роки — ред.). Над неперекритою частиною знизу і зверху робимо розпорки, для міцності конструкції і монтування антидронового захисту. В нашому підході ми врахували поради бойових піхотних командирів», – розповіли військові інженери.

Будівництво оборонних рубежів у Донецькій області. Фото: Олена Худякова

Раніше «Новини Донбасу» писали, що найгострішими проблемами на сьогодні для ЗСУ називають нестачу боєприпасів та живої сили, а також недостатньо підготовлені оборонні позиції.