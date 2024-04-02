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Понад 700 окупантів та 12 танків: у Генштабі України розповіли про втрати армії РФ

02 квітня 2024, 08:56

Понад 700 окупантів та 12 танків: у Генштабі України розповіли про втрати армії РФ

Станом на ранок вівторка, 2 квітня, українські військовослужбовці знищили 780 російських окупантів, а також величезну кількість воєнної техніки. Від початку повномасштабної війни втрати РФ становлять 443 660 осіб. Про це повідомили у пресслужбі Генерального штабу України.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 до 02.04.24 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 443 660 (+780) осіб ліквідовано;
  • танків - 6 998 (+12) од.;
  • бойових броньованих машин – 13 350 (+29) од.;
  • артилерійських систем – 11 112 (+30) од.;
  • РСЗВ - 1 023 од.;
  • засобів ППО – 744 (+1) од.;
  • літаків – 347 од.;
  • вертольотів – 325 од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 8 779 (+22) од.;
  • крилатих ракет - 2 058 (+1) од.;
  • кораблів/катерів - 26 од.;
  • підводних човнів – 1 од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 14 783 (+31) од.;
  • спеціальної техніки – 1 832 (+6) од.

Раніше ми писали, що вночі 2 квітня 2024 року Росія атакувала територію України керованою авіаційною ракетою Х-59 з повітряного простору ВОТ Запорізької області, а також десятьма ударними безпілотниками з території Криму.

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