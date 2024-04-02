Понад 700 окупантів та 12 танків: у Генштабі України розповіли про втрати армії РФ

Станом на ранок вівторка, 2 квітня, українські військовослужбовці знищили 780 російських окупантів, а також величезну кількість воєнної техніки. Від початку повномасштабної війни втрати РФ становлять 443 660 осіб. Про це повідомили у пресслужбі Генерального штабу України.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 до 02.04.24 орієнтовно склали:
Раніше ми писали, що вночі 2 квітня 2024 року Росія атакувала територію України керованою авіаційною ракетою Х-59 з повітряного простору ВОТ Запорізької області, а також десятьма ударними безпілотниками з території Криму.