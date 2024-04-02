Понад 700 окупантів та 12 танків: у Генштабі України розповіли про втрати армії РФ

Станом на ранок вівторка, 2 квітня, українські військовослужбовці знищили 780 російських окупантів, а також величезну кількість воєнної техніки. Від початку повномасштабної війни втрати РФ становлять 443 660 осіб. Про це повідомили у пресслужбі Генерального штабу України.



Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 до 02.04.24 орієнтовно склали:

особового складу – близько 443 660 (+780) осіб ліквідовано;

танків - 6 998 (+12) од.;

бойових броньованих машин – 13 350 (+29) од.;

артилерійських систем – 11 112 (+30) од.;

РСЗВ - 1 023 од.;

засобів ППО – 744 (+1) од.;

літаків – 347 од.;

вертольотів – 325 од.;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 8 779 (+22) од.;

крилатих ракет - 2 058 (+1) од.;

кораблів/катерів - 26 од.;

підводних човнів – 1 од.;

автомобільної техніки та автоцистерн – 14 783 (+31) од.;

спеціальної техніки – 1 832 (+6) од.

Раніше ми писали, що вночі 2 квітня 2024 року Росія атакувала територію України керованою авіаційною ракетою Х-59 з повітряного простору ВОТ Запорізької області, а також десятьма ударними безпілотниками з території Криму.