В Краматорске на капремонт путепровода собираются потратить более 32 млн гривен

Более 32 млн гривен собираются потратить власти Краматорска на капитальный ремонт путепровода. Об этом стало известно из информации, опубликованной на портале публичных закупок Prozorro.

Согласно документу, капремонт путепровода планируют провести по улице Академической через балку Угловую. Заказчиком выступает управление жилищно-коммунального хозяйства Краматорского горсовета.

В настоящее время занимаются поиском подрядчика, который сможет провести эти работы за 32 млн 301 тысяч грн или дешевле. Авансом отдадут 30%, остальные — после завершения капремонта.

Открытые торги продлятся до 17 мая. Капитальный ремонт должны сделать до 30 июня 2025 года.

Напомним, ранее сообщалось, что в Дружковке изготовление сорока новых мобильных укрытий обойдется городскому бюджету в 24,7 миллионов гривен.