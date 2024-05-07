У Краматорську на капремонт шляхопроводу збираються витратити понад 32 млн гривень

Понад 32 млн гривень збирається витратити влада Краматорська на капітальний ремонт шляхопроводу. Про це стало відомо з інформації, опублікованої на порталі публічних закупівель Prozorro.

За документом, капремонт шляхопроводу планують провести на вулиці Академічній через балку Кутову. Замовник – управління житлово-комунального господарства Краматорської міськради.

Наразі займаються пошуком підрядника, який зможе провести ці роботи за 32 млн 301 тис. грн або дешевше. Авансом віддадуть 30%, решту — після завершення капремонту.

Відкриті торги триватимуть до 17 травня. Капітальний ремонт мають виконати до 30 червня 2025 року.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Дружківці виготовлення сорока нових мобільних укриттів коштуватиме міському бюджету 24,7 мільйони гривень.