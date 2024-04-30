Дружковка заплатит почти 25 млн гривен за 40 мобильных укрытий

В Дружковке появятся 40 новых мобильных укрытий. Фото: Дружковская ГВА

Изготовление сорока новых мобильных укрытий обойдется бюджету Дружковки в 24,7 миллионов гривен. Это следует из информации, опубликованной на сайте электронный системы публичных закупок Prozorro.

Согласно опубликованным данным, через две недели на территории Дружковской громады должны появиться 40 модульных железобетонных конструкций, которые предназначены для защиты жителей во время воздушных тревог.

В документе говорится, что мобильные укрытия будут четырех типов, а именно:

железобетонные защитные сооружения BCI-3 — 15 штук;

железобетонные защитные сооружения КСП — 5 штук;

железобетонные защитные сооружения УФС-1 — 5 штук;

железобетонные защитные сооружения УФС-3 — 15 штук.

В закупки также сообщается, что работы должны завершить до 13 мая текущего года.

Заказчиком услуги является Управление жилищного и коммунального хозяйства Дружковского горсовета.

Устанавливать эти модульные укрытия будет ООО «Баловский завод железобетонных конструкций». Предприятие зарегистрировано в Запорожье с 2013 года.

Ранее сообщалось, что в конце ноября 2023 года пять новых железобетонных мобильных укрытий установили в Дружковке.

В октябре 2023 года три железобетонных мобильных укрытия были установлены в разных местах на территории Дружковской громады.