Через вибух гранатомета на окупованій Луганщині загинув хлопчик

На окупованій Луганщині військовий хотів показати школяреві, як стріляє гранатомет. У цей момент боєприпас розірвався у стволі. Хлопчик загинув. Про це повідомило видання Baza.

Зазначається, що батько 13-річного Сашка (ім'я змінено) зі Ставрополя з вересня проходить військову службу. 27 жовтня родина чоловіка – Сашко разом із мамою – приїхали відвідати його у Довжанський район Луганської області. Командир батька познайомився з хлопчиком та вирішив показати йому, як стріляє гранатомет.

Під час пострілу боєприпас розірвався всередині ствола. Командир загинув на місці, хлопчик зазнав серйозних травм — на автомобілі військової частини його доставили до найближчої лікарні, але допомогти не встигли. Сашко загинув.

За даними «Бази», батько хлопчика зазнав уламкового поранення, мати не постраждала.