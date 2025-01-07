Бойцы ВСУ до сих пор держат оборону западной части Курахово — Трегубов

Западная часть Курахово до сих пор контролируется украинскими военными

Украинские военные до сих пор держат оборону в западной части города Курахово Донецкой области, в том числе контролируют ТЭС. Об этом «Новостям Донбасса» сообщил спикер ОСГВ «Хортица» Виктор Трегубов.

По словам Трегубова, в Курахово россияне пытаются уничтожить даже малоэтажные дома в городе. Это приводит к тому, что там негде держать оборону.

«Сейчас ситуация в Курахово довольно тяжелая, потому что значительная часть города уничтожена. Украинские войска держатся в западной части, на его западной окраине, в том числе удерживая находящуюся в городе ТЭС», — заявил он.

Напомним, 6 января Министерство обороны РФ заявило о захвате Курахово Донецкой области. В ВСУ опровергли эту информацию, заявив, что в Курахово продолжаются мероприятия по уничтожению штурмовых групп российских войск.