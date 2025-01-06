Минобороны РФ заявило о захвате Курахово: ВСУ это опровергают

В ВСУ опровергают сообщение Минобороны России о захвате города Курахово в Донецкой области. Фото: Википедия

Российские военные взяли под контроль город Курахово в юго-западной части Донецкой области, ВСУ потеряли более 12 тысяч человек. Об этом сегодня сообщило Минобороны РФ.

«В ходе активных наступательных действий подразделения "Южной" группировки войск полностью освободили город Курахово — наиболее крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса», — отметили в российском военном ведомстве в понедельник.

В то же время в ВСУ заявили, что в Курахово продолжаются мероприятия по уничтожению штурмовых групп российских войск.

«Российская армия проводит штурмовые действия в городской застройке Курахово. В настоящее время там продолжаются мероприятия по выявлению и уничтожению штурмовых групп противника. Аналогичная ситуация на направлении Петропавловки и Дачного», — сообщает ОСГВ «Хортица».

Ранее украинский аналитический ресурс DeepState сообщал о продвижении российских войск в Курахово, Торецке, Шевченко, возле Дальнего, Воздвиженки и Барановки.