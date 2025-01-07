Бійці ЗСУ досі тримають оборону західної частини Курахового — Трегубов

Західна частина Курахового досі контролюється українськими військовими

Українські військові досі тримають оборону у західній частині міста Курахове на Донеччині, зокрема контролюють ТЕС. Про це «Новинам Донбасу» повідомив речник ОСУВ «Хортиця» Віктор Трегубов.

За словами Трегубова, у Кураховому росіяни намагаються знищити навіть малоповерхові будинки у місті. Це призводить до того, що там нема де тримати оборону.

«Зараз ситуація в Кураховому досить важка, тому що значну частину міста знищено. Українські війська тримаються в західній частині, на його західній околиці, у тому числі утримуючи ТЕС, що знаходиться в місті», — заявив він.

Нагадаємо, 6 січня Міністерство оборони РФ заявило про захоплення Курахового Донецької області. У ЗСУ спростували цю інформацію, заявивши, що в Кураховому продовжуються заходи щодо знищення штурмових груп російських військ.