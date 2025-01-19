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Главное за день: Бои за Великую Новоселку. В ряде городов Донетчины нет света и воды

19 января 2025, 22:00

Главное за день: Бои за Великую Новоселку. В ряде городов Донетчины нет света и воды

Политика

Германия может рассмотреть возможность размещения своих войск в миротворческой миссии для наблюдения за возможным прекращением огня в Украине, заявил министр обороны страны Борис Писториус в интервью газете Suddeutsche Zeitung. В то же время глава он подчеркнул, что об этом нужно говорить, «когда придет время».

Боевые действия

Армия РФ ударила по Константиновке, повреждены фасады частных домов и линия газопровода. Пострадавших на месте не обнаружено. Кроме этого, оккупационные войска дважды обстреляли Покровскую громаду.

Число пострадавших от российского удара по Запорожье 18 января выросло до 12 человек, один человек погиб и еще один до сих пор считается пропавшим без вести.

В Киеве в студии радиостанции «Армия FM» взорвался боеприпас. Радиоведущую госпитализировали, сообщает «Суспільне». По данным полиции, взорвался армейский взрыватель, который находился в помещении в качестве экспоната.

Российские войска ударили по Николаевке, в некоторых районах Донецкой области частично отсутствует свет и водоснабжение. Речь идет о Дружковке, Краматорске и Славянске. Кроме того, в Славянске не работает электротранспорт.

Оккупационные войска РФ пытаются блокировать поселок Великая Новоселка Донецкой области. Для этого россияне используют бронетехнику, сообщили в пресс-службе ОСГВ «Хортица».

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