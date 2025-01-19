ВС РФ пытаются блокировать Великую Новоселку: детали

Оккупационные войска РФ пытаются блокировать поселок Великая Новоселка Донецкой области. Для этого россияне используют бронетехнику. Об этом сообщили в пресс-службе ОСГВ «Хортица».
«На Новопавловском направлении противник, пользуясь сложными погодными условиями, проводил наступательные действия с целью блокирования населенного пункта Великая Новоселка», — говорится в сообщении.
Как отмечается, для поддержки наступательных действий россияне активно применяли бронетехнику.
В результате огневого воздействия было уничтожено два танка и пять бронемашин армии РФ.
«Несмотря на многочисленные потери в личном составе, враг продолжает штурмовые действия в окрестностях Великой Новоселки. Воины Сил обороны ведут изнурительные оборонительные бои», — резюмировали в ведомстве.
Ранее мы писали, что российские военнослужащие уничтожили некоторые позиции Сил обороны на Покровском направлении. Сейчас ВСУ принимают меры, чтобы не допустить ухудшения тактического положения.
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