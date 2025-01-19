В ряде городов Донетчины нет света и воды

В некоторых районах Донецкой области частично отсутствует свет и водоснабжение. Речь идет о Дружковке, Краматорске и Славянске. Об этом передают местные телеграм-каналы.



Кроме того, в Славянске не работает электротранспорт.



В телеграм-канале «Краматорский пишет» сообщили, что свет смогут включить после 17:00.



Однако в Славянске в некоторых районах начало появляться электроснабжение.



Ранее мы писали, что утром 19 января прогремели мощные взрывы в Краматорском районе Донецкой области. Предварительно, российские войска атаковали Николаевку.