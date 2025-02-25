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Россия сбросила авиабомбу на жилой сектор Краматорска: репортаж «Новостей Донбасса» (Видео)

25 февраля 2025, 22:16

Россия сбросила авиабомбу на жилой сектор Краматорска: репортаж «Новостей Донбасса» (Видео)

Последствия обстрела Краматорска. Фото: «Новости Донбасса» Последствия обстрела Краматорска. Фото: «Новости Донбасса»

Днем 25 февраля российская армия сбросила авиабомбу на частный сектор города Краматорск Донецкой области. Об этом говорится в репортаже «Новостей Донбасса».

По данным Донецкой ОВА, в результате обстрела погиб один человек, еще 16 – ранены, среди них подросток и три ребенка.

Один из пострадавших – Григорий, житель Краматорска. Оккупанты сбросили авиабомбу прямо на его дом. В момент взрыва внутри находилась жена Григория. Ее еще ищут под завалами.

«Как бахнуло и меня завалило, еле выбрался. Кирпичами, камнями. Вышел, а тут ничего нет – ни жены, ни дома, нет ничего. Жена телевизор смотрела, собирались обедать, вышел и начало бахать. Я шел на огород. Как бахнуло, я упал, меня завалило камнями», – сказал мужчина.

Сейчас известно об одной погибшей женщине – тело нашли возле ее дома. Житель Краматорска Виктор приехал на место удара как только узнал о случившемся, поскольку погибшей оказалась его бывшая жена. Помимо погибшей бывшей жены он не знает, пострадал ли еще кто-то из соседей.

«Я здесь не живу, я здесь раньше жил. Это бывшая жена», – отметил он.

Взрывная волна была настолько сильная, что разрушила 17 домов в округе. Даже те частные участки, которые находятся относительно далеко от эпицентра взрыва, довольно сильно разрушены. А их владельцы получили многочисленные травмы.

Жительница Лимана Алена рассказала, что во время взрыва они сидели возле окна с ребенком и делали занятия – дочке 3 года.

«Она делала занятия, потом встала со стульчика, я села на ее место возле окна. Я услышала какой-то шорох, и окно как будто кто-то выдавил, оно упало мне на голову. Немножко ранило, но нормально. И я успела свою дочку прикрыть, охватить и прикрыть ее собой. Вся спина была в осколках, немного руки там ранены, но это все ерунда. Слава Богу все живы, относительно. А так, дома нет, окон нет, ничего нет, шифера нет, стен нет, нет ничего», – констатировала женщина.

Подробности смотрите в нашем репортаже.

Напомним, что в ГВА рассказали о состоянии раненых в результате обстрела Краматорска.

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