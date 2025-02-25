Удар РФ по Краматорску: в ГВА рассказали о состоянии раненых, среди которых дети

Последствия обстрела Краматорска. Фото: «Новости Донбасса»

Состояние большинства раненых в результате обстрела Краматорска оценивается как легкой и средней тяжести. Об этом «Новостям Донбасса» сообщил начальник Управления по вопросам информационной политики Краматорской городской военной администрации Игорь Еськов.



По его словам, один из пострадавших находится в тяжелом состоянии.



«Среди пострадавших – подросток 2007 года рождения, дети 2016, 2017 и 2022 годов рождения. У них ушибы, ссадины и минно-взрывные травмы», – рассказал Еськов.



В пресс-службе Национальной полиции в Донецкой области сообщили, что количество раненых возросло до 14 человек.



Удар оккупантов пришелся по частному сектору. Повреждены 17 частных домов.

Напомним, что ранее было известно об одном погибшем и 13 раненых.