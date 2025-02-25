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Росія скинула авіабомбу на житловий сектор Краматорська: репортаж «Новин Донбасу» (Відео)

25 лютого 2025, 22:16

Росія скинула авіабомбу на житловий сектор Краматорська: репортаж «Новин Донбасу» (Відео)

Наслідки обстрілу Краматорська. Фото: «Новини Донбасу» Наслідки обстрілу Краматорська. Фото: «Новини Донбасу»

Вдень 25 лютого російська армія скинула авіабомбу на приватний сектор міста Краматорськ Донецької області. Про це йдеться у репортажі «Новин Донбасу».

За даними Донецької ОВА, в результаті обстрілу загинула одна людина, ще 16 – поранені, серед них підліток та три дитини.

Один із постраждалих – Григорій, житель Краматорська. Окупанти скинули авіабомбу прямо на його будинок. У момент вибуху всередині була дружина Григорія. Її ще шукають під завалами.

«Як бахнуло і мене завалило, ледве вибрався. Цегла, каміння. Вийшов, а тут нічого немає – ні дружини, ні будинку, немає нічого. Дружина дивилася телевізор, збиралися обідати, вийшов і почало бахати. Я йшов на город. Як бахнуло, я впав, мене завалило камінням», – сказав чоловік.

Подробиці дивіться у нашому репортажі.

Наразі відомо про одну загиблу жінку – тіло знайшли біля її будинку. Житель Краматорська Віктор приїхав на місце удару як тільки дізнався про те, що сталося, оскільки загиблою виявилася його колишня дружина. Крім загиблої колишньої дружини, він не знає, чи постраждав ще хтось із сусідів.

«Я тут не живу, я тут раніше мешкав. Це колишня дружина», – зазначив він.

Вибухова хвиля була настільки сильною, що зруйнувала 17 будинків в окрузі. Навіть ті приватні ділянки, які знаходяться відносно далеко від епіцентру вибуху, дуже зруйновані. А їхні власники зазнали численних травм.

Жителька Лимана Альона розповіла, що під час вибуху вони сиділи біля вікна з дитиною та робили заняття – доньці 3 роки.

«Вона робила заняття, потім встала зі стільчика, я сіла на її місце біля вікна. Я почула якийсь шурхіт, і вікно наче хтось видавив, воно впало мені на голову. Трішки поранило, але нормально. І я встигла свою доньку прикрити, охопити та прикрити її собою. Уся спина була в уламках, трохи руки там поранені, але це все дурниці. Слава Богу всі живі, відносно. А так, будинку немає, вікон немає, нічого немає, шиферу немає, стін немає, немає нічого», – констатувала жінка.

Нагадаємо, що у МВА розповіли про стан поранених внаслідок обстрілу Краматорська.

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