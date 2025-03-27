Україна повернула понад 1200 дітей з окупації та Росії — омбудсмен

Україні вдалося повернути 1247 дітей, яких незаконно утримували на території Росії та на тимчасово окупованих українських землях. Про це повідомив уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.



«У рамках програми президента України Bring Kids Back UA станом на цей час нам вдалося спільними зусиллями... повернути 1247 українських дітей. Ця цифра, я точно знаю, найближчим часом зросте», — заявив він.



За словами омбудсмена, це загальна кількість неповнолітніх, повернутих як із РФ, так і з окупованих територій. Він наголосив, що Україна й надалі використовуватиме ефективні механізми, попри відсутність офіційної реакції з боку Росії.



Лубінець також зазначив, що питання повернення українських громадян, у тому числі дітей, порушувалося під час перших контактів із представниками американської адміністрації. За його словами, ця тема залишається пріоритетною на міжнародному рівні.



На початок січня поточного року було відомо про повернення до рідних близько тисячі депортованих дітей.



Як повідомлялося, Росія за посередництва Катару передала Україні п'ятьох дітей для возз'єднання з сім'ями. Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак своєю чергою зазначив, що серед тих, хто повернувся, — троє молодих українців, які щойно стали повнолітніми.