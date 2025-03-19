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Вопрос похищенных украинских детей был поднят на переговорах Зеленского и Трампа

19 марта 2025, 21:00

Вопрос похищенных украинских детей был поднят на переговорах Зеленского и Трампа

Среди вопросов, которые обсуждали по телефону президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп, — ситуация в Курской области, освобождение военнопленных и возвращение украинских детей, которые были захвачены российскими войсками.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт добавила, что во время разговора обсуждался и вопрос возвращения похищенных украинских детей.

«Президент Трамп поинтересовался судьбой пропавших без вести украинских детей, в том числе тех, кто был похищен. Он пообещал тесное сотрудничество с обеими сторонами для их возвращения домой», — сказала Ливитт.

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Администрация Трампа остановила финансирование программы по отслеживанию похищенных Россией украинских детей, сообщает агентство Reuters со ссылкой на обращение сенаторов-демократов, адресованное госсекретарю Марко Рубио и министру финансов Скотту Бессенту.

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