Вопрос похищенных украинских детей был поднят на переговорах Зеленского и Трампа

Среди вопросов, которые обсуждали по телефону президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп, — ситуация в Курской области, освобождение военнопленных и возвращение украинских детей, которые были захвачены российскими войсками.



Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт добавила, что во время разговора обсуждался и вопрос возвращения похищенных украинских детей.



«Президент Трамп поинтересовался судьбой пропавших без вести украинских детей, в том числе тех, кто был похищен. Он пообещал тесное сотрудничество с обеими сторонами для их возвращения домой», — сказала Ливитт.

Администрация Трампа остановила финансирование программы по отслеживанию похищенных Россией украинских детей, сообщает агентство Reuters со ссылкой на обращение сенаторов-демократов, адресованное госсекретарю Марко Рубио и министру финансов Скотту Бессенту.