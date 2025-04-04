В Торецке и Часов Яре российские военные заставляют жителей перевозить тела погибших оккупантов – ВСУ

Российские оккупанты. Фото: Минобороны РФ

В городах Торецк и Часов Яр Донецкой области оставшиеся гражданские находятся в укрытиях и периодически выходят из них для организации своей жизнедеятельности. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил спикер оперативно-тактической группировки «Луганск» Дмитрий Запорожец.



По его словам, люди там перевозят воду, а в зимний период собирали дрова, чтобы обогревать помещения, в которых они находились.



«Также, к сожалению, были случаи, когда враг использовал этих людей для транспортировки уничтоженных военнослужащих РФ. Например, две женщины и мужчина на какой-то тачке перевозили тела умерших россиян», – отметил Запорожец.

Напомним, что украинской армии удалось выстроить устойчивую оборону в районе шахт Торецка.