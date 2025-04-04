У Торецьку та Часовому Яру російські військові змушують жителів перевозити тіла загиблих окупантів – ЗСУ

Російські окупанти Фото: Міноборони РФ.

У містах Торецьк та Часів Яр Донецької області цивільні, що залишилися, знаходяться в укриттях і періодично виходять з них для організації своєї життєдіяльності. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив речник оперативно-тактичного угруповання «Луганськ» Дмитро Запорожець.



За його словами, люди там перевозять воду, а в зимовий період збирали дрова, щоб обігрівати приміщення, де вони знаходилися.



«Також, на жаль, були випадки, коли ворог використовував цих людей для транспортування знищених військовослужбовців РФ. Наприклад, дві жінки та чоловік на якійсь тачці перевозили тіла померлих росіян», – зазначив Запорожець.

Нагадаємо, що українській армії вдалося вибудувати стійку оборону в районі шахт Торецька.