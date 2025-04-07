ВС РФ заявили о взятии Басовки, но село — в серой зоне

Практически все село Басовка в серой зоне. Фото: карта DeepState

Россияне заявили о захвате населённого пункта Басовка в Сумской области. Об этом сообщил автор телеграм-канала «Офіцер+».



По его словам, ситуация на этом участке фронта остаётся тяжёлой — противник пытается овладеть селом, чтобы через него обойти и вытеснить группировку ВСУ с Курщины. Однако украинские бойцы продолжают держать оборону.



О захвате Басовки ранее сообщил Минобороны РФ, после чего эту информацию распространило российское пропагандистское агентство «ТАСС».



Согласно актуальной карте аналитического проекта DeepState, практически весь населённый пункт, расположенный на границе с Курской областью, сейчас находится в так называемой серой зоне — территория формально не контролируется ни одной из сторон.



«Поэтому пока берут не Басовку, а * ***», — иронично подытожил «Офіцер+».