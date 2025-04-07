ЗС РФ заявили про взяття Басівки, але село — у сірій зоні

Майже все село Басівка у сірій зоні. Фото: карта DeepState

Росіяни заявили про захоплення населеного пункту Басівка в Сумській області. Про це повідомив автор телеграм-каналу «Офіцер+».



За його словами, ситуація на цій ділянці фронту залишається важкою — противник намагається захопити село, щоб через нього обійти та витіснити угруповання ЗСУ з Курщини. Однак українські бійці продовжують тримати оборону.



Про захоплення Басівки раніше повідомило Міноборони РФ, після чого цю інформацію розповсюдила російська пропагандистська агенція «ТАСС».



Згідно з актуальною картою аналітичного проєкту DeepState, практично весь населений пункт, розташований на кордоні з Курською областю, зараз перебуває в так званій сірій зоні — територія формально не контролюється жодною зі сторін.



«Тому поки що беруть не Басівку, а * ***», - іронічно підсумував «Офіцер+».