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В Часов Яре российские военные наступают по телам своих сослуживцев – ВСУ

07 апреля 2025, 22:25

В Часов Яре российские военные наступают по телам своих сослуживцев – ВСУ

Российские оккупанты в Часов Яре. Фото: кадр из видео Российские оккупанты в Часов Яре. Фото: кадр из видео

24-я механизированная бригада ВСУ ежедневно уничтожает штурмовиков 98-й воздушно-десантной дивизии российских войск в городе Часов Яр Донецкой области. Об этом сообщили в пресс-службе бригады.

По словам украинских военных, оккупанты во время наступления в городе идут по телам своих сослуживцев.

«Россияне идут по трупам своих товарищей, отстреливаются и убегают, но результат закономерен – "200"», – отметили в бригаде.

Напомним, что в ВСУ рассказали, какую цену платит Россия за продвижение на Донбассе и Харьковщине.

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