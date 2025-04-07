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У Часовому Яру російські військові наступають по тілах своїх співслужбовців – ЗСУ

07 квітня 2025, 22:25

У Часовому Яру російські військові наступають по тілах своїх співслужбовців – ЗСУ

Російські окупанти у Часовому Яру. Фото: кадр із відео Російські окупанти у Часовому Яру. Фото: кадр із відео

24-та механізована бригада ЗСУ щодня знищує штурмовиків 98-ї повітрянодесантної дивізії російських військ у місті Часів Яр Донецької області. Про це повідомили у пресслужбі бригади.

За словами українських військових, окупанти під час наступу у місті йдуть по тілах своїх співслужбовців.

«Росіяни йдуть по трупах своїх товаришів, відстрілюються і тікають, але результат закономірний – "200"», – зазначили у бригаді.

Нагадаємо, що у ЗСУ розповіли, яку ціну платить Росія за просування на Донбасі та Харківщині.

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