У Часовому Яру російські військові наступають по тілах своїх співслужбовців – ЗСУ

Російські окупанти у Часовому Яру. Фото: кадр із відео

24-та механізована бригада ЗСУ щодня знищує штурмовиків 98-ї повітрянодесантної дивізії російських військ у місті Часів Яр Донецької області. Про це повідомили у пресслужбі бригади.



За словами українських військових, окупанти під час наступу у місті йдуть по тілах своїх співслужбовців.



«Росіяни йдуть по трупах своїх товаришів, відстрілюються і тікають, але результат закономірний – "200"», – зазначили у бригаді.

Нагадаємо, що у ЗСУ розповіли, яку ціну платить Росія за просування на Донбасі та Харківщині.