В ВСУ рассказали, какую цену платит Россия за продвижение на Донбассе и Харьковщине

За три месяца 2025 года в среднем за квадратный километр украинской земли Россия теряет 146 военнослужащих на Донбассе и Харьковщине. Об этом стало известно из расчетов, опубликованных пресс-службой оперативно-стратегической группировки войск «Хортица».
Также оккупанты теряют один танк, две боевые бронемашины и 4,5 пушки.
Представитель ОСГВ «Хортица» Назар Волошин в комментарии «Новостям Донбасса» сообщил, что российские войска в общей сложности за первые три месяца этого года потеряли ориентировочно 90 814 солдат.
Согласно предоставленным «Новостям Донбасса» данным, потери РФ за три месяца следующие:
На своей странице в Фейсбук представитель ОСГВ «Хортица» уточнил, что 146 человек на квадратный километр – это эквивалент уничтожения нескольких рот или даже одного батальона на отдельном узком участке за короткое время.
«Во Второй мировой войне такие показатели потерь были характерны для самых кровавых битв – типа битвы за Сталинград. То, что даже на площади одного квадратного километра можно потерять столько людей, говорит об ужасной интенсивности боев и полном пренебрежении к жизни личного состава со стороны командования российских войск», – отметил Волошин.
Напомним, что украинской армии удалось выстроить устойчивую оборону в районе шахт города Торецк Донецкой области.