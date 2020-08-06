Зеленский купил кофе и оценил соблюдение масочного режима в супермаркете на Донетчине

Президент Владимир Зеленский во время визита в Донецкую область зашел в супермаркет в Бахмуте и остался доволен соблюдением масочного режима посетителями. Об этом говорится в публикации Зеленского в Facebook.



«Купил кофе и сладости в Бахмуте в Донецкой области. В поездках нужно подзаряжаться. Особенно — улыбками наших искренних людей. Что особо хочу подчеркнуть. Это очень важно, на мой взгляд. Понятно, что я заехал в первую продуктовую лавку, которую увидел. Без какой-либо предварительной подготовки. И знаете что? Местные жители здесь ходят в масках — без предупреждений и напоминаний. Практически все. Потому что все прекрасно понимают и берегут себя. Снимали их только, чтобы сфотографироваться. А так везде видно, что люди понимают опасность, порожденный коронавирусной пандемией», — рассказал Зеленский.



Зеленский считает, что это свидетельствует «о большой ответственности и социальной культуре Донетчины». «Благодарен за это каждому украинцу. И еще. Только исчезает "политическая подоплека" для спекуляций, сразу все становится на свои места. Поэтому я спокоен за наше очень взрослое и зрелое общество», — добавил он.





В местных пабликах было опубликовано видео очевидца похода Зеленского в супермаркет. В кадр попало несколько профессиональных камер, которые снимали президента.

В начале июня Зеленский посетил кафе в Хмельницком и выпил кофе. Оказалось, что это нарушение карантина. Местный суд оштрафовал сопровождавших его чиновников. Самого президента не штрафовали, так как он обладает неприкосновенностью.



В прошлом году Зеленский съел халву и выпил кефир в Мариуполе.