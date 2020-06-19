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Сопровождавших Зеленского оштрафовали за кофе в кафе на карантине

19 июня 2020, 17:06

Сопровождавших Зеленского оштрафовали за кофе в кафе на карантине

Суд в Хмельницком оштрафовал сопровождавших президента Владимира Зеленского за посещение кафе 3 июня во время карантина. Об этом сообщается на сайте Хмельницкого городского районного суда.

Оштрафованы руководитель Офиса президента Андрей Ермак, его первый заместитель Сергей Трофимов, главный санитарный врач Виктора Ляшко, глава Хмельницкой областной госадминистрации Дмитрий Габинет, мэр Хмельницкого Александр Симчишин и предприниматель Андрей Мельниченко.

Каждый из них обязан заплатить по 17 тысяч гривен штрафа. Взыскано также 420 гривен 40 копеек судебного сбора в пользу государства.

Ни один из правонарушителей на заседание суда не явился.

При этом президента Владимира Зеленского не оштрафовали: Хмельницкий суд обратился в Верховный суд за разъяснением, можно ли привлекать к административной ответственности главу государства, который обладает неприкосновенностью.

Его спутники могут обжаловать постановления в Хмельницком апелляционном суде в течение 10 дней.

Фото: Офис президента

3 июня Владимир Зеленский с членами своей команды посетил Хмельницкий и вместе с местными чиновниками посетил кафе, в котором выпил кофе. При этом работа кафе на вход посетителей была в тот момент запрещена. Заведение могло начать прием посетителей только с 5 июня.

4 июня главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что не считает нарушением карантина поход Зеленского в кафе: он предложил считать это проверкой готовности заведения к работе в условиях карантина. Зеленский же заявил, что готов заплатить штраф, если будет доказано нарушение.

10 июня стало известно, что полиция составила протоколы по факту нарушения карантина.

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