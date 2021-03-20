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Собака-психолог ушла на пенсию после службы в ГСЧС Донецкой области

20 марта 2021, 10:21

Собака-психолог ушла на пенсию после службы в ГСЧС Донецкой области

Собака-психолог Элли уходит на пенсию Собака-психолог Элли уходит на пенсию

Золотистый ретривер Элли — первая в Украине собака, которая служила в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Донецкой области. В этом году Элли исполнилось 15 лет, поэтому ее отправили на заслуженный отдых, передает телеканал «Дом».

Более четырех лет Элли с кинологом Анной приходила в свой кабинет и не пропустила ни одного рабочего дня. Все это время она помогала спасателям преодолевать стрессы, потому что их работа связана с большими физическими и психологическими нагрузками.



«Мы приходим, общаемся с Элли. Она помогает нам прийти в нормальное психологическое состояние, улучшить самочувствие», — рассказал один из сотрудников ГСЧС.

Чтобы попасть на работу, Элли прошла отбор в несколько этапов. Все экзамены на профпригодность ретриверу помогала сдавать ее хозяйка, кинолог Анна.

«Собаку сначала тестируют: как она относится к людям, насколько она может в различных ситуациях проявить агрессию. Потом животные проходят обучение и стажировку, после этого они уже допускаются на сдачу экзамена по сертификации», — отметила специалист отдела психологического обеспечения ГУ ГСЧС в Донецкой области Анна Яценко.

На смену Элли пришла двухлетняя Банана — теперь она будет помогать спасателям Донецкой области.

Банана — новая помощница спасателей

Испанская водяная стажировалась у Элли почти год. Кроме того, она будет ездить вместе со своей хозяйкой-кинологом в школы, которые расположены вдоль линии соприкосновения, чтобы помогать проводить сеансы психотерапии.

Четвероногий патруль:

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