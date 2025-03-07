В Луганске оккупанты заключили местную жительницу в колонию на 10 лет

Незаконный «суд» в оккупированном Луганске вынес приговор местной жительнице, обвиненной в «финансировании терроризма и экстремистской деятельности». Члены оккупационной администрации «ЛНР» приговорили ее к 10 годам колонии общего режима.



Имя незаконно осужденной не разглашается. По версии «следователей», женщина якобы совершила не менее 10 денежных переводов на банковские карты «Азова» и «Правого сектора» в период с января по апрель 2024 года.



Российские силовики задержали ее еще в июне прошлого года в собственном доме на территории Старобельского района Луганщины.

Так называемая «прокуратура ЛНР» утвердила обвинительное заключение по «уголовному делу» в отношении 21-летнего Артема Куджанова, которого обвиняют «в шпионаже».