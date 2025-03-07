На Луганщине оккупанты будут судить 21-летнего парня: его обвиняют в «шпионаже для спецслужб Украины»

Обвиняемый оккупантами «в шпионаже» Артем Куджанов. Фото: кадр из видео

Так называемая «прокуратура ЛНР» утвердила обвинительное заключение по «уголовному делу» в отношении 21-летнего Артема Куджанова, которого обвиняют «в шпионаже». Об этом стало известно из заявления «прокуратуры ЛНР».



Оккупанты утверждают, что с июля по август 2022 года Куджанов, имевший гражданство Украины, якобы добровольно собирал сведения о местах дислокации российских военнослужащих в захваченной Луганской области.



«Данные он передавал украинским спецслужбам посредством интернет-мессенджера», – сказали в фейковом ведомстве.



«Уголовное дело» направили в «Верховный суд ЛНР» для рассмотрения по существу.

Напомним, что на Луганщине ФСБ задержала сотрудников «МВД и МЧС ЛНР», оккупанты их подозревают в «сборе данных для ГУР».