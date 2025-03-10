В ВСУ ответили, где сейчас тяжелая ситуация на Новопавловском направлении

Ситуация вблизи сел Улаклы, Андреевка и Константинополь. Фото: карта DeepState

На Новопавловском направлении тяжелая ситуация вблизи сел Улаклы, Андреевка и Константинополь. Об этом в эфире «Суспільного» сообщил спикер оперативно-стратегической группировки войск «Хортица» Виктор Трегубов.



По его словам, там идут тяжелые бои.



«Новопавловское направление в приоритете рассмотрения командования. Это то, что сейчас на активном контроле, но будем смотреть, как ситуация будет разворачиваться. Я бы сказал, что этот небольшой отрезок – Улаклы, Андреевка, Константинополь – достаточно тяжелый. Я не скажу, что он наиболее критический, но там ситуация достаточно тяжелая. И там производится ряд вариантов, как противодействовать и не допустить ухудшения положения», – сказал спикер ОСГВ «Хортица».

Напомним, что Россия для штурмов Торецка перебрасывает подразделения с других направлений.