Жители оккупированного Мариуполя остались без жилья: они обратились к Путину

Мариупольцы обратились к Путину. Фото: илюстративное

Жители захваченного Россией Мариуполя вышли на улицу и обратились к главе Кремля Владимиру Путину. По словам мариупольцев, их выселили из дома, в котором уже три года идет ремонт. Об этом передает телеграм-канал «Астра».



Как отмечается, жители дома №39 на улице Зелинского рассказали, что в их доме с ноября 2022 проходит ремонт, из-за которого выселили всех жителей.



«Нас выгоняют на улицу. Ремонт в квартирах не делается, «губы» дома накрасили — дом снаружи идеальный, а внутри чернота-чернотой. Маленькие дети, пенсионеры, инвалиды живут на съемном жилье, в общежитиях три года. Обратите внимание — люди хотят домой!» — сказала одна из жительниц дома.



Ранее мы писали, что оставшиеся без жилья в результате боевых действий жители Мариуполя, которые третий год ждут обещанного оккупационными властями нового жилья, вновь обратились к Путину. На этот раз несколько районов выстроились с плакатами «БОМЖИ».