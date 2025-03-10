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Россия для штурмов Торецка перебрасывает подразделения с других направлений – данные разведки

10 марта 2025, 20:56

Россия для штурмов Торецка перебрасывает подразделения с других направлений – данные разведки

Ситуация на Торецком направлении. Фото: карта DeepState Ситуация на Торецком направлении. Фото: карта DeepState

На Торецком направлении увеличилась наступательная активность российской армии. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил спикер оперативно-тактической группировки «Луганск» Дмитрий Запорожец.

По его словам, согласно данным разведки, есть информация, что некоторые подразделения 150-й мотострелковой дивизии ВС РФ перебросили на это направление с Кураховского направления.

«Также некоторые подразделения уже с Покровского направления присоединяются к штурмовым действиям на Торецком направлении. Большинство штурмовых действий происходит именно в городе Торецк», – рассказал Запорожец.

Напомним, что на Донбассе российские войска начинают сталкиваться с кризисами.

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