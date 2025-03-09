Главное за день: США не возобновит помощь после подписания соглашения. Атака по Дружковке

Политика



США не возобновит помощь Украине после подписания соглашения об ископаемых. Кроме того, американский президент хочет увидеть изменения в отношении президента Владимира Зеленского к переговорам, передает NBC news. По словам представителя администрации США и другого чиновника, Трамп хочет, чтобы сделка, которая даст США долю в минеральных ресурсах Украины, была подписана. При этом, американский лидер хочет, чтобы его украинский коллега был готов пойти на уступки, в частности, отдать территории Украины Российской Федерации.



Общество



5 марта 2014 года в Донецке состоялся крупнейший митинг в защиту единства Украины, на который собралось более 10 тысяч человек. В марте 2024 года «Новости Донбасса» опубликовали видео по случаю 10-летия этого митинга в Донецке. Только на нашем канале в YouTube ролик набрал более 280 тысяч просмотров. Вместе с тем под видео мы увидели много комментариев с прокремлевскими нарративами и откровенными фейками. Написали их настоящие сторонники Путина или работники ботоферм, мы не знаем. При этом мы точно знаем, как развеять популярные российские мифы об украинском Донбассе.



Starlink является основой для украинской армии, без этой системы линия фронта бы рухнула. Соответствующее заявление сделал генеральный директор SpaseX Илон Маск в соцсети Х. Он призвал к миру, отметив, что его возмущает война в Украине.



Боевые действия



Российская армия вечером 8 марта атаковала Дружковку, 12 человек ранены, есть информация о пострадавшем ребенке, 90 квартир остались без газоснабжения.



В Покровске во время российского обстрела погиб местный житель, еще двое человек — ранены. Кроме этого, российские войска атаковали Славянск и Константинову, есть повреждения, без пострадавших.