Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Мирноград Авдеевка Краматорск Бахмут

Главное за день: США не возобновит помощь после подписания соглашения. Атака по Дружковке

09 марта 2025, 22:00

Главное за день: США не возобновит помощь после подписания соглашения. Атака по Дружковке

Политика

США не возобновит помощь Украине после подписания соглашения об ископаемых. Кроме того, американский президент хочет увидеть изменения в отношении президента Владимира Зеленского к переговорам, передает NBC news. По словам представителя администрации США и другого чиновника, Трамп хочет, чтобы сделка, которая даст США долю в минеральных ресурсах Украины, была подписана. При этом, американский лидер хочет, чтобы его украинский коллега был готов пойти на уступки, в частности, отдать территории Украины Российской Федерации.

Общество

5 марта 2014 года в Донецке состоялся крупнейший митинг в защиту единства Украины, на который собралось более 10 тысяч человек. В марте 2024 года «Новости Донбасса» опубликовали видео по случаю 10-летия этого митинга в Донецке. Только на нашем канале в YouTube ролик набрал более 280 тысяч просмотров. Вместе с тем под видео мы увидели много комментариев с прокремлевскими нарративами и откровенными фейками. Написали их настоящие сторонники Путина или работники ботоферм, мы не знаем. При этом мы точно знаем, как развеять популярные российские мифы об украинском Донбассе.

Starlink является основой для украинской армии, без этой системы линия фронта бы рухнула. Соответствующее заявление сделал генеральный директор SpaseX Илон Маск в соцсети Х. Он призвал к миру, отметив, что его возмущает война в Украине.

Боевые действия

Российская армия вечером 8 марта атаковала Дружковку, 12 человек ранены, есть информация о пострадавшем ребенке, 90 квартир остались без газоснабжения.

В Покровске во время российского обстрела погиб местный житель, еще двое человек — ранены. Кроме этого, российские войска атаковали Славянск и Константинову, есть повреждения, без пострадавших.

ТЕГИ

Прочее
Главное за день
@novosti.dn.ua

СТАТЬИ

НОВОСТИ ОККУПАЦИЯ ВСЕ
22:00
Главное за день: США не возобновит помощь после подписания соглашения. Атака по Дружковке
22:00
Главное за день: 11 погибших в Доброполье. Бои за российскую Суджу
16:43
Автобусные рейсы из Петербурга в оккупированный Мариуполь отменяют из-за низкого спроса
23:00
Главное за день: Массовый удар по энергетике. Оккупанты арестовывают жителей Луганщины
18:32
В Луганске оккупанты заключили местную жительницу в колонию на 10 лет
16:43
На Луганщине оккупанты будут судить 21-летнего парня: его обвиняют в «шпионаже для спецслужб Украины»
15:12
К длительным срокам приговорили солдат РФ, которые зарезали и взорвали девушку в оккупированном Луганске
10:50
В Бердянске оккупанты сожгли архивы с реестрами собственности
10:44
В захваченном Луганске при детонации дрона пострадали гражданские
23:27
Главное за день: Переговоры Порошенко, Тимошенко и Трампа. Удар по Кривому Рогу
22:00
В оккупированном Луганске взорвался дрон над гаражами: есть пострадавшие
16:57
Жители оккупированного Мариуполя остались без жилья: они обратились к Путину
15:35
Госизмена в оккупированном Мариуполе: двоих работниц колонии подозревают в сотрудничестве с РФ
15:15
Су-27 ВСУ ударил по командному пункту оккупантов в Светлодарске
11:42
Оккупанты требуют у жителей Луганщины дрова «на армию»
23:00
Главное за день: Вашингтон и Киев готовятся к новой встрече. Ночная атака по Украине
18:17
Серийные угоны и взрыв: в оккупированной Горловке разыскивают несовершеннолетних
17:14
На Луганщине дрон ударил по гражданскому авто: погиб водитель, женщина в больнице
17:07
В Херсонской области пьяные оккупанты перевернули БМП
14:33
В оккупированный Бердянск завезли новых «судей» из РФ
все новости
22:00
Главное за день: США не возобновит помощь после подписания соглашения. Атака по Дружковке
17:27
Трамп не возобновит помощь Украине в случае подписания соглашения об ископаемых — NBC News
16:44
Российский ЗРК «Оса» уничтожили ВСУ на Угледарском направлении
15:59
Удар по Дружковке: почти 100 квартир остались без газа
15:29
Силы обороны «приземлили» несколько российских дронов на Донетчине
14:24
РФ за неделю запустила по Украине более 80 ракет и около 1200 авиабомб
13:22
Россия снова бьет по Покровску: за сутки есть жертва и пострадавшие
13:12
Утром Константиновка попала под обстрел: есть повреждения
12:17
Почти 30 раз армия РФ обстреляла четыре района Донетчины за сутки: в ОВА показали последствия
11:41
Линия фронта рухнет, если я отключу свои системы Starlink — Маск
11:12
Российские оккупанты ударили по Славянску: повреждено админздание
10:18
ПВО сбила 73 дрона из 119 — Воздушные силы
09:41
РФ атаковала Дружковку: 12 раненых, среди них — ребенок
08:45
За сутки в Донецкой области двое погибшие и более 20 пострадавших в результате атак РФ
22:00
Главное за день: 11 погибших в Доброполье. Бои за российскую Суджу
17:15
Константиновка уже второй раз за день подвергается обстрелу, есть жертвы
17:02
Российские военные прорываются к Судже по трубам газопровода — СМИ о событиях в Курской области
16:43
Автобусные рейсы из Петербурга в оккупированный Мариуполь отменяют из-за низкого спроса
16:20
Удар РФ по Доброполью: что известно (дополнено)
16:00
Переговоры Киева и Вашингтона в Саудовской Аравии: кто будет представлять Украину
все новости
ВИДЕО
Российский зенитно-ракетный комплекс «Оса» уничтожили украинские военные. Фото: скриншот Российский ЗРК «Оса» уничтожили ВСУ на Угледарском направлении
09 марта, 16:44
Силы обороны «приземлили» несколько российских дронов на Донетчине Силы обороны «приземлили» несколько российских дронов на Донетчине
09 марта, 15:29
Последствия атак РФ на Славянск. Фото: прокуратура РФ за неделю запустила по Украине более 80 ракет и около 1200 авиабомб
09 марта, 14:24
Войска РФ нанесли комбинированный удар по Доброполью: число жертв растет Войска РФ нанесли комбинированный удар по Доброполью: число жертв растет
08 марта, 07:59
Краматорск и Славянск оправляются после бомбардировок РФ: среди пострадавших — дети Краматорск и Славянск оправляются после бомбардировок РФ: среди пострадавших — дети
07 марта, 19:53
ничтожили Солнцепек и Витязь Силы обороны на Харьковщине. Фото: скриншот На Харьковщине пилоты FPV-дронов поразили огнеметную систему «Солнцепек» и вездеход «Витязь»
07 марта, 17:15

«Новости Донбасса» © 2025 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме без письменного разрешения компании.

О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор