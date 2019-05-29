«Если мы перестанем пытаться наладить диалог, на кону может оказаться не только Донбасс». Взгляд из Бундестага

Рената Альт состоит в комитете Бундестага по внешней политике и отвечает за Центральную и Восточную Европу. Депутатка от Свободной демократической партии говорит, что хоть и считает минскую площадку мертвой для установления мира на Донбассе, но не предлагает хоронить этот проект. Рената Альт считает, что минский процесс можно возродить.



В Украине мы встречаем только короткие сообщения об инициативе вашей партии оживить, активизировать минский процесс. Не могли бы вы описать его основные этапы?



Наше движение придерживается мнения, что к некоторым пунктам Минских соглашений нужно подойти с особой тщательностью. Я могу выделить три основных пункта, которым следует уделить больше внимания: расстановка акцентов, обязательные конечные сроки выполнения для внедрения и возможные последствия, если стороны бездействуют. Также важно, чтобы миссия Организации Объединенных Наций контролировала российско-украинскую границу, чтобы избежать ее нелегальных пересечений. Эта миротворческая миссия должна помочь установить режим прекращения огня и следить за его соблюдением. Это будет возможно только когда все гражданские силы и вооруженные формирования будут выведены из Донбасса.



Кроме того, так называемые «правительства Луганской и Донецкой народных республик» должны быть распущены. Их место должна занять гражданская администрация, находящаяся под международным контролем. Затем она может организовать свободные и независимые выборы.



На мой взгляд, достичь этих целей можно с помощью следующих шагов: эти задания могут быть эффективно воплощены с помощью сильной расширенной миротворческой миссии ООН. Центральные полномочия, такие как полицейская миссия и контроль границы могут осуществляться совместно с миссией ЕС. Есть две составляющих, которые должны быть строго разделены: у нас уже есть Консультационная Миссия Европейского Союза, она называется КМЕС-Украина. Она консультирует помогает проводить реформы в сфере безопасности. Помимо этого, у нас есть оперативный потенциал, который позволяет поддерживать украинскую полицию и занимается вопросами общественной безопасности. Подобным образом можно завоевать доверие общества и в восточной части Украины. Миссия ОБСЕ должна иметь возможность свободно перемещаться для наблюдения. Только их независимое наблюдение и подтверждение того, что оговоренные меры принимаются, может обеспечить доверие сторон.



Deutsche Welle опубликовало вашу цитату: «Если честно, Минские соглашения мертвы». Однако, Минские соглашения не соблюдались с момента их подписания, почему же идея «вдохнуть жизнь» в минский процесс возникла именно сейчас?



Это правда. Я считаю, что Минские соглашения мертвы, однако они продолжают оставаться основой для мирного урегулирования. Избрание Владимира Зеленского с его четким проевропейским курсом и членство Германии в совете Безопасности ООН — это идеальная комбинация для того, чтобы действовать.



Я считаю, что Минские соглашения были перегружены с самого начала: на мой взгляд, было ошибкой привязывать санкции ЕС к полной реализации Минска-II. Таким образом, ни у одной из сторон не хватает мотивации для действий. Россия может даже представлять себя жертвой агрессивной политики, которая игнорирует все ее позитивные шаги.



Другая проблема — четко прописанные конечные сроки. Все конечные сроки для 2014-2015 годов прошли и ничего не случилось. Поэтому ни Москва, ни Киев не заинтересованы в том, чтобы сделать первый шаг. Что они выиграют от этого? Поэтому я призываю к установке более гибких сроков, взаимосвязанных друг с другом и к иной расстановке акцентов. Политические шаги станут возможны только после решения вопросов безопасности.



У Минских соглашений действительно есть серьезные недостатки: например, не прописаны конечные сроки для внедрения определенных шагов, так же как не указаны последствия для сторон в случае несоблюдения графика внедрения этих шагов.



Вы считаете, что все участники Минской группы согласятся на прописывание конечных сроков и санкций на случай несоблюдения? И кто будет следить за внедрением и за теми, кто их нарушает (потому что, если не выявить нарушителя, невозможно говорить о последствиях, например, даже Специальная Миссия ОБСЕ говорит о том, что режим прекращения огня нарушается, фиксирует обстрелы, но не говорит, какая из сторон ответственна за нарушение режима прекращения огня).



Сейчас я не вижу альтернативы. Мы - партия, возглавляемая Гансом-Дитрихом Геншером, бывшим министром иностранных дел Германии. Он сторонник того, что мы называем «челночной дипломатией», которая подразумевает перемещение между сторонами конфликта для переговоров. Если мы перестанем пытаться наладить диалог, на кону может оказаться не только Донбасс!



Я считаю, что обе стороны, и Россия, и Украина заинтересованы в решении. Я верю президенту Путину на слово. Во время встречи в верхах Большой Двадцатки он сказал, что не может быть мира, пока Порошенко - президент. Украина избрала нового президента. Из этого каждый может сделать определенные выводы.



Выдачей паспортов Россия легимитизировала «народные республики». Теперь она на может отрицать, что является стороной конфликта. Это стало очевидным после инцидента в Азовском море в ноябре, а теперь даже более того. Наблюдение ОБСЕ очень эффективно. Однако их мандат включает только наблюдение, не возложение вины или ответственности.



Поэтому я призываю к введению всесторонней миротворческой миссии ООН с четким мандатом. Она должна быть ответственна за выполнение и контроль за прекращением огня. А также она должна контролировать границу между Россией и Украиной.



Кто, как вы думаете, заинтересован в продолжении конфликта на Донбассе?



На Донбассе много конфликтующих интересов. Конечно, это так-называемые правительства, которые хотят остаться у власти. Но им нужна финансовая поддержка России. Россия может продолжать дестабилизировать Украину своим присутствием и сохранить определенный контроль за будущим курсом страны.



Европа также имеет определенный интерес в Восточной Европе. Но она не преследует его достаточно четко. Для Европы одним из наших ключевых принципов на кону есть территориальная целостность суверенного государства. Мы не согласимся с нарушением границ Украины. Вот почему единая позиция ЕС так важна.



Вы говорите, что важно установить контроль за российско-украинской границей, вывести все гражданские и военизированные вооруженные группировки из Донбасса. Как вы думаете, Россия согласится это сделать?



Финансовые расходы России растут. Вы видите давление, хотя аннексия Крыма и солидарность с якобы притесняемым населением Украины является флагманским проектом для Путина. Сейчас Россия вовлечена в события в Сирии. Российские военные замечены в Венесуэле. Это стоит денег, которых у России нет. Мы это видим, когда Путин вынужден был повысить пенсионный возраст и увеличить налог на добавленную стоимость. Реакция населения России свидетельствует о напряженности.



Я полагаю, давление на Путина возрастет в будущем. Вместе с политическим решением, мы также можем предложить России решение, которое поможет уйти, сохранив лицо. Я полагаю, это поможет Путину уйти.



Если я правильно понимаю, вы говорите, что охрана правопорядка и безопасность границы могут быть частично осуществлены миссией ЕС. Пойдут ли на это европейские страны?



Решительная поддержка Украины важна для многих стран ЕС, в том числе для Германии и Франции. Небольшие страны также хотят послать четкий сигнал России. Охрана границы должна быть, в основном, прерогативой миротворческой миссии ООН. Для этого у ЕС недостаточно персонала.



Как свободные демократы, мы воспринимаем ООН как основного актора в разрешении международных конфликтов. Однако реалистичная альтернатива ЕС может убедить Россию поддержать решение ООН. Но я думаю, что существующая Тренинговая и Консультативная Миссия ЕС (КМЕС-Украина) может играть более существенную роль. Пару дней назад Европейский Союз продлил мандат миссии до мая 2021 года и увеличил бюджет на 25% до 54 миллиардов евро! То есть это демонстрирует желание ЕС действовать.



Помимо этого, должна быть оперативная миссия по поддержанию общественного порядка совместно с украинской полицией. Это также позволит восстановить доверие к силам безопасности в Восточной Европе.