В Донецком аэропорту уничтожено место хранения и запуска БПЛА «Шахед»

В Донецке уничтожено место подготовки и запуска беспилотников «Шахед».

Сегодня в районе Донецкого аэропорта имени Прокофьева украинские войска нанесли точный удар по месту хранения, подготовки и запуска ударных БПЛА противника типа «Шахед». Об этом сообщил Генштаб ВСУ.



Военное командование отмечает, что удар был нанесен ракетами ATACMS и SCALP. В Генштабе также подтвердили масштабный пожар и вторичную детонацию на объекте врага.







Напомним, что ранее «Новости Донбасса» сообщали о серии взрывов во временно оккупированном Донецке, которые, вероятно, были связаны с атакой на объекты в районе аэропорта.

Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»